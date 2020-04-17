（右起3位與談貴賓國立成功大學經濟學系教授林常青，群益期貨首席經濟學家暨副總經理范振鴻，國發會副主委鄭貞茂。圖／中華經濟研究院）

台灣經濟在新冠疫情期間，和中國大陸出現脫鉤現象！成功大學經濟學系教授林常青表示，因疫情還在發生，各項經濟數據仍在動態調整過程，對台灣來說，除了疫情控制得宜，還有五大正面支撐力量，期待疫情控制到個某程度，就是產業脫胎的開始！

相較於中國國家統計局今（17）日早上發布的今年第一季GDP較去年同期衰退6.8％，中華經濟研究院上午公布的2020年第2季臺灣經濟預測，全年經濟成長率為1.03％，第一季經濟成長率亦有1.83％，台灣情勢和中國大陸出現脫鉤，中華經濟研究院副院長王健全表示，第一季期間，新冠疫情對台灣經濟的感染度「相對低」，中國大陸第一季則是封城和鎖國，田此疫情連動呈現脫鉤，台灣和大陸是不同步。

王健全分析，後續仍要看疫情的發展，對於台灣經濟的衝擊，第一波是供應鏈斷鏈，現在看來相對和緩，第二波是觀光旅遊業，政府已提供龐大紓困經費，第三波則是出口下滑，一旦歐美解封不順，會出現對台灣經濟的反撲，要審慎觀察。

林常青指出，後續能幫助台灣產業進行脫胎，有五大支撐力量，包括：一、高階製程能陸續開出，有助於台灣出口，二、居家辦公帶動雲端伺服器等設備需求，有助支撐相關產品供應鏈出口，三、各國持續發展5G，四、供應鏈訂單的JUST-IN-TIME，轉變成JUST-IN-CASE，全球供應鏈的重組與分散，五、政府紓困與振興的力道。

(工商 )