新冠肺炎疫情衝擊，外貿協會上半年多項國際專業展延期，但採購商機不間斷，「台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展(AMPA三展)」原檔期增辦線上聯合採購洽談會，全球搶單已在兩周內促成50場媒合淡談。

首波進行的「AMPA三展」線上聯合採購洽談會，貿協邀請到8國近20名來自澳洲、中國大陸、韓國、保加利亞、南非、波蘭、紐西蘭及日本等重要市場買主，其中Piaggio亞洲代理商為義大利機車領導品牌，世界第四大摩托車生產商；Euro 7公司為保加利亞前五大汽車零配件進口商；Sincars公司為保加利亞第一家超跑製造商，該商表示受疫情影響，中國大陸面臨原物料斷鏈危機及供貨不穩現況，台灣在疫情控管相對穩定，期透過視訊洽談尋找合適供應商。

參加洽談的參展廠商銘崙企業指出，疫情升溫，正苦無海外拓銷機會，藉由線上視訊洽談打破國界限制與多家買主進行對談，後續商機可期；天揚精密科技表示，雖然是首次參加視訊洽談會，但公司的新技術專利產品意外受到國際買主肯定。

貿協指出，全球疫情短期內無法平復，貿協全球63個駐外單位持續洽邀全球買主參與視訊洽談，後續包含台北國際自行車展、台北國際體育用品展、台北國際智慧機械暨智慧製造展及台北國際電腦展等國際專業展覽，皆將接力辦理線上採購洽談會，預計將邀請100位買主，促成約300場次洽談，協助我國業者爭取更多商機。

(工商 )