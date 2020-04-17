台南市榮譽市民甘惠忠神父16日不幸在美國紐約州的安養院過世，台南市長黃偉哲表示，甘神父不管是對台南或台灣的社會福利與慈善事業都有極大的貢獻，盼大家秉持甘神父精神繼續未竟事業，也將籲請中央呈請總統頒發褒揚令。

甘惠忠神父2014年獲頒台南市榮譽市民、2017年歸化我國國籍的，16日不幸於美國紐約州的安養院過世，消息傳來，黃偉哲深表遺憾。黃說，雖然神父過世的原因還不知道，但是畢竟對台灣有那麼大的貢獻，不管是台南、台灣的民眾，心裡面都是感到萬分的不捨跟悲傷。

黃偉哲表示，希望甘神父，這位對台灣有這麼大貢獻的好朋友能夠安息，也希望大家秉持甘神父的精神，繼續對甘神父未竟的事業，包括社會福利跟慈善的事業，能夠接續努力，這樣才會讓甘神父心裡面感到安寧獲得安息。

甘惠忠神父雖為美國人，但卻是台灣地區啟智教育的先驅，1963年來台後，深入山區傳教期間，發現發展遲緩兒童及身心障礙者往往因民風保守及資源不足而缺乏教育機會，為解決這樣的困境，甘神父全心投入特教工作。

1990年，甘惠忠神父在瑞復益智中心開始全台第一個早療服務，推廣融合教育，讓台灣特殊教育發展向前邁進一大步。之後創辦高雄市樂仁啟智中心、台南市玉井德蘭啟智中心、中華民國啟智協會、伯利恆文教基金會等心智障礙者早療機構，服務照顧更多特殊孩子。

甘神父也曾經參與特殊兒童協會（CEC）、中重度殘障協會（TASH），並且是美國智能及發展障礙協會（AAIDD）、國際智能不足科學研究協會(IASSID）、亞洲智能障礙聯盟（AFID）等國際組織的重要人物，其為身心障礙者盡心盡力，令人敬佩。

(中時 )