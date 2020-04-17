陳男一家的祖厝遭法拍獲得執行署的暫緩點交， 陳母表示，感謝社會的溫暖。（吳康瑋攝）

陳男一家的祖厝遭法拍獲得執行署的暫緩點交， 陳母表示，感謝社會的溫暖。（吳康瑋攝）

陳男一家的祖厝遭法拍獲得執行署的暫緩點交， 陳母表示，感謝社會的溫暖。（吳康瑋攝）

陳男一家的祖厝遭法拍獲得執行署的暫緩點交， 陳母表示，感謝社會的溫暖。（吳康瑋攝）

基隆43歲男子陳青旭因積欠1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝日前遭執行署查封、法拍135萬元，被迫4月底搬離，讓母子聲淚控訴，陳母17日赴行政執行署宜蘭分署來下跪陳情，盼執行官聽見老百姓的聲音。行政執行署於17日為避免陳母及家人不可回復的損失，便指示「暫緩執行點交」該戶不動產。

擔任粗工的陳男控訴，因長期在外工作，加上7旬母親識字不多，今年返家過年時，發現有買主登門看屋，這才驚覺房子遭到法拍，詢問執行署基隆辦公室，卻回應已寄了11次雙掛號催繳通知，查封後請人鑑價，今年一月已和第三拍標得買家辦好產權過戶。

陳母表示，暫緩執行點交很好，至少不會讓全家人都無處可去，但她認為查清楚整個事件的過程，才是最重要的問題，不然原本說4月底就要逼他們全家搬走，一時間無處可去，家人都很擔心，對於接獲暫緩執行點交的消息，她很感謝社會的善良及關心，她並認為政府執行官的手段太直接、粗暴了，她認為「就算要死，也要讓人明明白白」。

陳母指出，整天都有鄰居在問自己是不是欠錢不還，讓她心力交瘁，而現在這個祖厝為這是老人家以前留下的房子，她只希望可以將房子保護下來，不然會變成不肖，針對在執行署跪下的行為，她表示，自己不知道有沒有用，但希望執行署站在人道的考量，至少可以談一下，不然在知道事情的時候，連房子都已經賣掉了，連補救的時間都沒有。

行政執行署副署長陳盈錦指出，當事人對於祖厝遭拍賣，依法提出聲明異議，依行政執行法規定，執法機關認為有理由時，可撤銷原處分並重為處分，若認為無理由，可將全案送交行政執行署署本部覆審，署本部依法須要在30天內做成決定書。

(中時 )