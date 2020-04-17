天心分享韓國人大地雷。（圖／翻攝自skyheart1111 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 金先生：可以調侃韓國人任何事，唯一不能質疑不能挖苦，「韓國人不懂烤肉」，我們真的會翻臉。 🤣#金太太吳天心在這兒 天心（@skyheart1111）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 3:38 張貼

性感女神天心4年前閃嫁給韓籍攝影師金英敏，最近因新冠肺炎疫情，夫妻倆雖相隔兩地，天心仍不忘在IG放閃，分享和韓國老公的日常。昨(16日)她在IG曬出老公帥照，爆料老公跟她分享韓國人的大地雷，可以調侃韓國人任何事，唯一絕對不能罵他們「不懂烤肉」，他們真的會火大，笑翻網友。

天心4年前到大陸拍電影《閉嘴！愛吧》，進而和劇組中的攝影師金英敏相識相戀，不久兩人登記結婚，去年底兩人才抽空拍了優美婚紗照，天心當時表示兩人平時都忙，維持異國婚姻不容易，再加上兩人都想拍出特別的紀念婚紗照，才會一拖就是3年。

近來天心常在IG放閃，也分享成為韓國媳婦的心得，去年底她第一次在首爾過聖誕節，卻發現烤肉店沒人，金英敏解釋：「聖誕節等於情人節，烤肉是什麼時間都可吃，選這兩日子帶女朋友上烤肉店？不用活了」，昨她再貼老公幫她烤肉照片，寫下：「金先生：可以調侃韓國人任何事，唯一不能質疑不能挖苦，『韓國人不懂烤肉』，我們真的會翻臉。」

見此，網友也笑說：「真的!韓國男人都很會烤肉」、「想試試看金先生的手藝」、「韓國人都蠻會烤肉的(看身邊的韓國同事」、「絕對不會質疑」。

(中時電子報)