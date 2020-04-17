三義火炎山驚傳登山客墜谷 搜救人員登山搜救 13:422020/04/17 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣三義火炎山17日下午1點多，驚傳有1名登山客墜落大峽谷，消防局獲報出動3車7名人員前往搶救，搜救小組已抵達登山口上山搜尋傷者墜谷地點。 (中時 ) #搜救 #人員 #火炎山 #三義 #登山客 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫護人員最慘烈的戰「疫」 全世界超過2萬人以上感染 11:552020/04/13 國際 為醫護加油 業者贈上萬粒黃金蜆助防疫 12:542020/04/13 生活 台東海域傳出綠蠵龜、侏儒抹香鯨死亡 17:062020/04/13 生活 鄭文燦慰勉敏盛醫院 和疑似病患視訊鼓勵 14:282020/04/14 生活 職場如何防疫？醫建議：有這症狀就不要來上班 17:152020/04/14 生活 業績掉5成也要挺醫護 台南2旅宿業捐300份餐點給奇美醫 12:452020/04/15 生活 居家檢疫男陳冊打網咖 父憂房產遭拍急匯款 15:032020/04/16 社會 台南大遠百致敬醫護 500個暖心便當獻成大醫院 18:052020/04/16 生活 侯友宜寫卡片 感謝第一線醫護人員 19:522020/04/16 生活 台南大遠百500個暖心便當向醫護人員致敬 22:352020/04/16 財經 社會熱門新聞 三義火炎山驚傳登山客墜谷 搜救人員登山搜救 - 社會 汐止夫妻散步遭攻擊 吸強力膠犯嫌：以為對方是仇家 - 社會 罷韓偷跑聲請停止敗陣 原因是法院未審高雄市民利益 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 不滿空姐妻要離婚勒死她 家暴夫輕判刑15年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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