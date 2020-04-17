交通部觀光局日前宣布開放「觀光業紓困2.0方案」申請，但旅館業相關補助申請規定，遭質疑可能反使企業「安心減薪」。對此，觀光局發布聲明澄清，指出若未採勞動部減班休息補助方案、未減薪、減薪未達2成，只要符合3項中的任1樣態均可申請。

針對住房率或總營收年減達5成的旅館業者，若未採勞動部減班休息補助方案、未減薪、減薪未達2成，觀光局依實際在職的員工人數及減薪前薪資為基準，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元、共3個月，並要求業者須維持營業，3個月內不得資遣員工、停業或歇業。

不過，方案發布後，遭質疑原本未計畫減薪的業者，反而因此減薪並申請補助。由於部分業者可能誤會要點條文定義，觀光局對此說明，未採勞動部減班休息補助方案、未減薪、減薪未達2成，上述3種樣態只要符合其中任1種，業者即可提出補助申請。

觀光局強調，員工薪資補助方案的目的，在於鼓勵業者面對營收大幅衰退困境時儘量不要裁員，減少讓員工減班休息。若為了企業存活，萬不得已需與員工協議減薪時，減薪幅度也不要超過2成，以維持員工的生計與家庭不出問題。

觀光局也指出，部分業者表示，由於交通部先前即有釋出將推動此一方案之訊息，原先規畫要裁員或大量資遣的部分飯店，都未執行裁員資遣計畫、等待補助方案推動，政府推動的補助政策是業者需要的紓困項目，支持「政府顧企業、企業顧員工」的作法。

(時報資訊)