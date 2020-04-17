高雄市長韓國瑜罷免案第二階段連署過關，但韓陣營質疑第一階段連署，向台北高等行政法院聲請停止執行罷免案投票。今結果出爐，法院裁定駁回。罷韓團體聞訊，開心向韓國瑜喊話，「應勇敢地直球對決，去留就交給高雄市民作主」。

韓國瑜認為罷韓第一階段連署偷跑，聲請停止執行，台北高等行政法院昨(16日)開庭調查相關證據後，今17日裁定駁回，韓可提抗告。

韓陣營主張《選舉罷免法》明訂，不得在1年內提議及連署罷免，罷韓團體卻在韓就任2個月後就開始宣傳、連署，中選會還護航通過，程序有瑕疵。

而中選會、罷韓團體一方則抗辯，只要在市長就職滿一年隔天提案、送件，就不違法，法律並未禁止這之前不能宣傳、連署，批韓國瑜以法律戰阻擋，直接影響高雄市民參政權。

罷韓團體光復高雄總部表示，已收到消息指出，韓國瑜已預告將再次提出抗告，更可能對稍晚中選會審查罷韓提案的結果再提出訴訟，罷韓團向韓國瑜呼籲，「應勇敢地『直球對決』，去留交給高雄市民來作主」。

(中時電子報)