高雄巿長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止執行罷免遭駁回，高巿府新聞局長鄭照新17日回應，巿府一如往常專注於巿政與防疫，不受干擾。政治與公法爭議部分既然已進入法律程序，一切委由律師回應，市府專注於防疫及市政。

(中時 )