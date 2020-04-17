國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家葛賓娜（Gita Gopinath）表示，全球經濟活動因新冠肺炎疫情大受打擊，可能甚至到2021年底以前都無法完全恢復。

IMF在本周下修經濟預估，今年全球經濟預料萎縮3％，明年雖可望反彈5.8％，但葛賓娜強調那是「部分復甦」。

葛賓娜周五向CNBC節目表示，「我們預估2021年全球經濟將展現5.8％的成長，但這是部分復甦，即使到2021年底，經濟活動預期仍無法回復到疫情爆發前的水準。」

(工商 )