IMF警告：全球經濟明年底無法復原 15:122020/04/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家葛賓娜（Gita Gopinath）表示，全球經濟活動因新冠肺炎疫情大受打擊，可能甚至到2021年底以前都無法完全恢復。 IMF在本周下修經濟預估，今年全球經濟預料萎縮3％，明年雖可望反彈5.8％，但葛賓娜強調那是「部分復甦」。 葛賓娜周五向CNBC節目表示，「我們預估2021年全球經濟將展現5.8％的成長，但這是部分復甦，即使到2021年底，經濟活動預期仍無法回復到疫情爆發前的水準。」 (工商 ) #全球 #IMF #全球經濟 #葛賓娜 #首席經濟學家 也許您會感興趣 推薦閱讀 IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 兩岸 IMF：全球經濟今年衰退3％ 台灣經濟下修成-4％ 21:062020/04/14 國際 疫情衝擊 IMF估全球經濟今年萎縮3％ 23:152020/04/14 財經 IMF估今年全球經濟萎縮3％ 04:102020/04/15 財經要聞 疫情狂襲全球經濟 高盛估比金融危機嚴重4倍 16:262020/04/15 財經 IEA估今年全球每天石油需求量大減930萬桶 21:352020/04/15 財經 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 國外指數期貨贏家專欄－全球經濟緊縮 善用期貨避險 04:102020/04/17 證券．權證 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋實驗傳佳音！美3階段重啟經濟 道瓊期指漲逾650點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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