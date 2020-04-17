台積電(2330)法說會報喜，但外資對後市看法並不一致，對台積電目標價有調升亦有調降者，整體外資圈給予目標價多在300元之上，最高上看341元。對台積電的評等也多為買進。

台積電法說會後，外資最新報告有調升亦有調降，雖有原本樂觀的匯豐、大和資本等外資下調目標價，但也有兩家美系外資高盛和摩根士丹利同步調升，評級重申買進。僅麥格理保持「中立」。

台積電法說會後，外資看法分歧。美系外資高盛看好5G高速運算（HPC）動能，將目標價上調至327元。摩根士丹利也將台積電目標價由338元調升至341元。摩根士丹利認為台積公司今年展望調整不大，優於該券商預期，將今年預估EPS從15元調升到16元。

另外，大和資本重申台積電評等「優於大盤」，惟目標價由360元降至325元。匯豐維持「買進」的評等，目標價則由369元降至330元。大和資本調降台積電目標價，主要考量上半年維持正向，但下半年砍單和庫存調整機率增加，下修今、明年每股純益（EPS）至17元、18元。匯豐證券也將台積公司今、明年EPS降為15元、17元。

麥格理則維持「中立」評等，目標價自289元降至279元。認為下半年庫存消化的問題，將讓5奈米產用率降低，連帶將影響毛利率，因此維持中立評等，並將目標價從289元下修至279元。

台積電法說會釋出的樂觀訊息，包括第1季獲利創新高、第2季力拚持平、全年資本支出維持150億美元至160億美元不變、今年營收拚增15%至18%，以及5G拉貨仍強勁等。

台積電16日召開法說會，預估第二季營收將季減2.5%到季增0.4%，優於市場預期。5奈米製程會在今年下半年量產，可以貢獻今年營收一成。公司指出，新冠肺炎疫情讓居家辦公需求大增，HPC需求轉強，但消費性電子產品銷售疲弱，下半年營收恐僅與上半年持平甚至微幅衰退，但全年營收估增中位的二位數至高位的二位數，與原先預估全年美元營收優於17%之預期相差不多，先進製程領先之優勢讓台積公司今年能對抗疫情，且客戶並無轉單。

(時報資訊)