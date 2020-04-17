蘋果公司本週突襲發表第2代 iPhone SE新機，並以相當具競爭力的價格優勢搶市，各大電信業及網購業者看準搶購熱潮，紛紛推出預約方案積極搶市。創業家兄弟旗下生活市集也不缺席，宣布今(17)日晚上8:00正式開放iPhone SE系列限量預約、免運開跑！

生活市集指出，站上開放可預購第2代iPhone SE系列共有三種容量，64GB、128GB、256GB售價與官網相同分別為$14,500、$16,500、$20,000，皆含蘋果原廠一年的保固服務。第 2 代iPhone SE有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇， 4 月 24 日 (星期五) 正式開賣！購買 iPhone SE 還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

傾向購買128GB或256GB的果粉，刷凱基銀行信用卡單筆分期消費滿15,000元，即享限量1,000元刷卡金；而想下單64GB的果粉，刷花旗銀行信用卡，累積消費滿10,000元，即享500元刷卡金；另外，為幫助果粉省荷包，生活市集再加碼，自今晚同步上線「全站限時回饋8%集集點」活動，凡於今日20:00~22:00預約iPhone SE系列新機，即享購物金額8%集集點回饋，最高可獲得500點集集點(1點抵1元)，加總起來等於購買一隻iPhone SE最多可再賺價值1,500元回饋，要讓果粉們開心買新機、優惠省多多！

(中時電子報)