台積電受惠昨日法說會，傳來首季EPS4.51元，創單季新高，且今年資本支不變，而第二季展望也較市場預期還好，雖暫估比Q1衰退，但幅度相對有限，加上高階及高毛利產品將逐漸量產出貨，使台積電本益比與價值投資都有向上調升空間，在基本面無礙下，激勵該開高登高，大漲6.98%，成為周五盤勢大漲逾200點首要功臣。

其次係蘋果近期推出平價手機大受歡迎，新機換機潮普被看俏，也使供應鏈三劍客權王台積電、股王大立光與組裝王鴻海等互別苗頭向上比價。

整體來看，除蘋果三劍客短多明朗外，其餘權值股包括中華電、國泰金、中信金、富邦金、兆豐金、群創、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、台玻、和碩、台達電及台灣大等，多方格局僅止於持穩，甚且還隱約透露法人逢高調節，汰弱擇強投入台積味道濃厚。

其他走疲的集團股，包括南亞科、友達、第一金、廣達、仁寶、長榮、華航、長榮航等，顯示這些權值股在新一波反彈架構中，孰強孰弱或將愈趨涇渭分明，不宜輕忽。

此外，生技股中化生、合一與中天等強勢漲停，基本面獲大股東認同的穩懋、創意、世芯-KY、同欣電、譜瑞-KY、亞德客-KY、祥碩、弘塑與晶電等，也各依題材表現不錯，值持續追蹤。

台股本周周線大漲後，下周將面臨季線與萬一關卡等前波大套牢區反壓，使短期在高檔震盪難免；不過，在多方氣勢成形下，近期個股或類股依題材輪動仍相對樂觀，加上台積電重返300元，若得在未來2~3個交易日力守該關卡，奠定短中期底部區，則波段盤勢由台積持續領軍，向高檔層層關挑戰仍值期待。

(工商 )