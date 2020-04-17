第29屆金曲獎典禮主持人-蕭敬騰與紅毯主持人Dennis、Lulu黃路梓茵

為因應中央流行疫情指揮中心（以下簡稱疫情指揮中心）所發布之集會活動相關指引，文化部影視及流行音樂產業局今（17日）發布新聞稿表示，經協同金曲獎相關執行團隊進行風險評估及專業討論後，決定原訂於今（109）年6月份舉辦的第31屆金曲獎頒獎典禮，延期至今年10月舉行，地點將另行公布，入圍名單則順延至7月中公布；2020金曲國際音樂節系列活動則將取消辦理。

「第31屆金曲獎頒獎典禮」原訂今年6月於臺北小巨蛋舉行，惟因受疫情影響，中央流行疫情指揮中心於今年3月25日宣布：室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，文化部影視局經參考指揮中心發布之公眾集會因應指引所列六項指標進行風險評估，並邀集各相關單位進行討論後，因原場地臺北小巨蛋之容留人數為1萬人以上，群聚風險高，加上許多工作人員、表演者、頒獎人或入圍者為國際人士，為維持金曲獎整體辦理品質與成效，本年度第31屆金曲獎頒獎典禮將延期至10月舉辦，入圍名單公布時間則順延至7月中公布。

至於「2020金曲國際音樂節」原訂於今年6月舉辦，原將洽邀各國音樂人，策辦多場論壇、媒合會展及售票演唱會等相關活動。考量去年相關活動共計有國內外廠商近400家、上千人參展，系列活動中之「金曲售票演唱會」及「金曲星聲代」等對外開放之演唱活動，亦有約4,000人次參與。若如期辦理，不只國際人士皆無法來臺參與，活動恐難符預期，業者、國際買家及參與民眾間亦互動頻繁，群聚風險高，因此決定本屆「2020金曲國際音樂節」將取消辦理。

(中時電子報)