媽祖加持就是不同凡響！台南市政府文化局今年度首波台南限定商品─「媽祖賜芙(福)」牛奶泡芙近日上市，邀請在台灣信仰有著舉足輕重地位的天上聖母－媽祖代言，神級代言效果果然不同凡響，上市才５天就銷售逾1萬9千包，各景點庫存紛告售罄。

台南市長黃偉哲13日甫與土城正統鹿耳門聖母廟主委王明義共同上香祈福加持的「媽祖賜芙」，一上市就掀起熱銷狂潮，首波上市2萬包已近售罄，文化局趕緊請廠商盡速趕製，滿足民眾購買。

文化局表示，非常感謝民眾熱情支持與宣傳分享，相信即使目前「媽祖賜芙(福)」缺貨中，媽祖做為台灣人民守護神，還是會庇佑大眾，讓大家都感到滿滿幸福。

台南限定獨賣的「媽祖賜芙(福)」，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661臺灣船園區、臺南山上花園水道博物館、土城正統鹿耳門聖母廟等9處，防疫期間文化局也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打06-2135518訂購專線，即可在家坐享「媽祖賜芙(福)」送上門，其他臺南限定的「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等商品也同步接受訂購。

(中時 )