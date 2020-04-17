藥局、衛生所喘息 4月19日起周日不賣口罩 14:142020/04/17 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓其有時間休息，因此自4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。 指揮中心進一步指出，藥局若星期一到星期六仍有剩餘口罩沒賣完，星期日有營業且有意願販售，亦樂見其成不反對，並感謝其服務的熱忱。口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，建議民眾可多加利用網路預購方式購買口罩。 (中時 ) #衛生所 #口罩 #藥局 也許您會感興趣 推薦閱讀 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 4月19日起 全國藥局及衛生所周日不配送口罩 17:452020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 生活熱門新聞 直播》連兩天0確診！ 仍維持395例 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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