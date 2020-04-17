中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓其有時間休息，因此自4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

指揮中心進一步指出，藥局若星期一到星期六仍有剩餘口罩沒賣完，星期日有營業且有意願販售，亦樂見其成不反對，並感謝其服務的熱忱。口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，建議民眾可多加利用網路預購方式購買口罩。

(中時 )