設備廠—迅得(6438)佈局半導體產業有成，受惠於台積電(2330)等半導體廠維持資本支出，迅得以半導體廠為主的AMHS訂單穩定成長，迅得預估，今年半導體相關營收比重可望達20%，迅得亦持續擴大AMHS產品線，希望3年內半導體佔營收比重可望達40%到50%。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括：搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，看好半導體產業智慧製造商機，迅得機械近兩年將重心放在半導體設備，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，對強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備亦進行開發，希望擴大設備產品的深度，與日系廠商分食市場。

隨著半導體產業佈局進入收割期，2019年半導體設備佔迅得機械營收比重約10%到15%，營收約3到4億元，預估今年半導體相關營收可望拉升到6億至8億元，佔公司營收比重可望達20%。

迅得3月合併營收3.18億元，年成長15.95%，累計第1季合併營收為6.46億元，年減18.72%，儘管第1季營收呈現年減，因產品組合不一樣，迅得初估，第1季獲利不會比去年同期差。

迅得副董事長王年清表示，公司未來營運重心在半導體及PCB，公司內部目標是3年內半導體產品佔營收比重達40%到50%，第2季看起來很樂觀，全年業績可望遠優於去年。

(時報資訊)