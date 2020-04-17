台積電(2330)法說報喜，台股猶如吞下定心丸，加權指數今開高震盪，量能也同步放大，加上亞股同步反彈、美期指續揚下，台股指數一度大漲334點、順勢站上10700點，惟11:30後，漲幅略惟收斂，終場台股收漲221.56點、報在10597.04、成交量2309.58億元；本周台股收漲439點、周線收4連紅，目前台股上檔面臨季線10854點壓力，短線宜建議且戰且走。

台積電今堪稱「護國神山」，法說會釋出今年營收可望成長14%~19%，且資本支出不變，今開高走高，大漲約7%，不僅重回300大關，也收復季線，大立光(3008)上漲3.3%，鴻海(2317)亦上漲約2.4%，蘋果新機第二代iPhone SE即將在24日開賣，後續可留意銷售成績，有機會為蘋概股表現提供動能；其餘權值股方面，包括聯發科(2454)、台塑(1301)、富邦金(2881)、國泰金(2882)等也展現強勢撐盤力道。

題材股方面，5G題材助威下，網通股智邦(2345)盤中一度漲停，創下掛牌以來歷史新高206.5元；創意(3443)受到台積電激勵，盤中一度大漲逾5%，現階段自3月底波段漲幅已經接近6成；晶技(3042)第一季財報亮眼，加上還有任天堂Switch題材，股價攻破66元，創金融海嘯後新高價，終場收漲約3.5%；半導體設備廠弘塑(3131)因台積電資本支出不變，早盤攻上漲停，盤中漲停打開，漲幅收斂。

分析師表示，新冠肺炎疫情目前在歐美地區仍尚未獲得控制，國際股市在經歷大幅反彈後將會回歸理性，特別是在面臨超級財報周與經濟數字檢驗之下，不如預期的數字恐會成為阻擋多方的亂流，近兩日便明顯看到高盛與花旗獲利重挫，以及零售銷售數據不佳而衝擊美股的情況。可以預料的是，不僅其他公司財報之挑戰將浮上檯面，以智慧型手機為首的消費產品砍單問題也會接踵而至。

台股雖然已經完全將3月13日的空方缺口回補，但再往上走將會遭遇到3月12日2700億元大量套牢區，操作上建議且戰且走，在台股10日均線走平下彎前，短線的操作仍對多方較為有利，上檔面臨季線10854點壓力，可以留意第一季財報績優股。

(時報資訊)