大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，民進黨當局聲稱，台防疫部門曾於12月31日向世衛組織發函示警新冠肺炎病毒人傳人，世衛組織未向全球公開這項資訊。這些說法完全不符合事實。

朱鳳蓮指出，新冠肺炎疫情發生以來，大陸及時向世衛組織以及有關國家和地區通報疫情資訊。12月31日，武漢市衛生健康委在官方網站首次對外發布《關於當前我市肺炎疫情的情況通報》，通報了27例病例，明確說明已採取隔離治療措施。這既是向社會大眾、也是向國際社會公佈疫情資訊，體現了對待疫情公開、透明、負責任的一貫態度。世衛組織當天也獲悉有關情況。可以說，武漢衛健委公佈的資訊，為世衛組織立即決定自1月1日在該組織三個層級組建事故管理支援小組，並進入抗疫緊急狀態發揮了關鍵作用。

朱鳳蓮說，台方所稱12月31日郵件，僅是引述武漢衛健委公佈的內容，並沒有其他資訊，也就是說武漢衛健委發布的資訊是台方郵件內容的唯一資訊來源。12月31日，台衛生部門還向大陸國家衛健委發函瞭解武漢衛健委公佈的資訊，國家衛健委通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫視窗書面回復台方，請其參考武漢衛健委公佈的情況通報。

她說，事實很清楚，大陸方面首先公佈資訊，台衛生部門再轉述，不存在所謂台方首先向世衛組織報告的情況。台方郵件也未提及「人傳人」，主要是向世衛組織瞭解情況。

她續指，台衛生部門1月4日、6日發新聞稿表示「並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染」。3月15日後，台方卻把12月31日轉述郵件包裝成首先「示警」資訊。如果從「示警」角度看，這封郵件也不過是證明瞭武漢衛健委第一時間向社會公眾和國際社會發布信息。可見，民進黨當局的炒作是一個偽命題，目的就是作政治文章。一些外國政客跟風炒作，以訛傳訛，借此攻擊大陸和世衛組織，完全是別有用心的，

朱鳳蓮表示，台方稱無法與世衛組織進行溝通，這封郵件卻證明此言不實。台灣衛生機構通過世衛組織《國際衛生條例》架構下的聯絡視窗，可以及時獲取世衛組織發布的資訊並直接向世衛組織更新資訊，台灣醫療衛生專家一直以適當身份參加世衛組織的會議。從2019年初到2020年3月，16批24人次台灣地區專家參加世衛組織舉辦的技術會議。大陸方面1月12日至14日即安排臺灣專家到武漢實地考察，瞭解新冠病毒肺炎確診病人診治和疫情處置情況。截至4月13日，大陸方面向合灣方面通報疫情資訊127次。對這些情況，民進黨當局一再回避，諱莫如深，始終不如實向島內民衆說明，不斷炒作所謂“防疫缺口”，現在又大肆炒作“郵件示警”，可見其用心並不是公共衛生防疫。其實這些都不難理解，民進黨當局這麼做，不過是不斷暴露“以疫謀獨”的政治目的而已。

朱鳳蓮強調，世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構。台灣是中國的一部分，其參與世衛組織等國際活動，必須在一個中國原則下處理。民進黨當局炒作世衛組織涉台問題、企圖“以疫謀獨”，是不可能得逞的。

(旺報 )