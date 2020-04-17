富達國際中國區股票主管、基金經理周文群表示，中國大陸國家統計局17日上午發佈2020年第一季GDP較去年同期下降6.8%，符合預期，他認為，接下來大陸官方會推出小規模的刺激措施，繼續在金融等行業推出更多的改革和開放政策，這些舉措都將有利於支持A股市場的後續表現。

針對中國大陸國家統計局17日上午發佈一系列統計數字，周文群說，這些數字都透露著經濟疲軟，比如社會消費品零售總額較去年同期下降19%，全國固定資產投資較去年同期下降16.1%。進出口資料相對更有韌性，出口下降11.4%，進口僅僅溫和下降0.7%。這也使得貿易順差達到983億元，較去年同期下降80.6%。消費和固定資產投資在GDP構成當中占比更大。

周文群說，積極一面在於，人均可支配收入僅僅下降3.9%（實際）。多數生產消費活動已在3月得到恢復，所以對2020年第二季的強勁復甦很有信心。著眼未來，將會看到GDP結構的持續改善，消費占比不斷增大，對進出口貿易的依賴程度也會逐步降低。因為新冠疫情在全球的大爆發，預計2020年第二季的貿易數據將更疲軟。

大陸國內消費和固定資產投資已在4月快速回暖，周文群認為，大陸國內消費和固定資產投資這「兩架馬車」預計將在接下來的大陸GDP增長中扮演更重要的角色。

外界普遍預期大陸政府將在兩會期間宣佈更多的刺激性政策，但由於政策基調已經由保增長轉為穩就業，周文群認為，市場的期待可能落空。但較小規模的刺激仍有可能推出，尤其是在促進消費和鼓勵科技領域投資等等。同時，預計政府還將繼續在金融等行業推出更多的改革和開放政策，這些舉措都將有利於支持A股市場的後續表現。

(工商 )