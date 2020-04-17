衛福部長陳時中今(17)日表示，未新增確診病例，昨(16)日新增910例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計51,603例(含48,680例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，166人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中另提到，民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓其有時間休息，因此自4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

陳時中進一步指出，藥局若星期一到星期六仍有剩餘口罩沒賣完，星期日有營業且有意願販售，樂見其成，並感謝其服務的熱忱。口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，建議民眾可多加利用網路預購方式購買口罩。

指揮中心指出，全球累計2,156,756例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國667,801例、西班牙182,816例、義大利168,941例、法國165,027例及德國130,450例為多；病例中142,548例死亡，以美國32,917例、義大利22,170例、西班牙19,130例、法國17,920例及英國13,729例為多。

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