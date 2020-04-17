伊林名模安妮日前上華視《超級同學會》，挑戰「一鏡到底不ＮＧ」單元。第一次參加的她雖因中文不是母語有點卡詞，卻努力苦記將台詞完整背出，反而是搭檔的吳大維頻頻ＮＧ，讓她忍不住抱怨：「我都把你的台詞背起來了，你不是台灣人嗎？」笑翻全場。

黃鐙輝（左）和陳依依用脖子夾傳蘋果時，因兩人身高差距太大，畫面看來十分令人害羞。（圖／華視提供）

不料戰力超強的安妮還是有失誤的一次，當主持人卜學亮要處罰她打屁股時，她裝可憐無效竟搬出國際情勢威脅卜學亮：「你如果打我會有國際問題的！我打電話跟俄羅斯總統說我在台灣被打。」經驗老道的卜學亮不甘示弱地回嗆：「找普丁來！我就怕你了！」再度逗樂全場。

而陳依依在與黃鐙輝玩遊戲用脖子夾傳蘋果時，因兩人身高差距太大，畫面看來相當令人遐想、十分害羞，主持人黃子佼更在旁不斷提醒黃鐙輝：「納豆會看！納豆會生氣。」而面對宇珊和陳依依兩個美女，大享齊人之福的黃鐙輝過關後竟滿意的說：「這集通告費不拿了，我會再貼製作單位錢。」完全不顧一旁太座萁萁的感受，綜藝效果做足。

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(中時電子報)