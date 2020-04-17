「公車萍」苗可麗大展秒落淚精湛演技，和孫淑媚兩人在八大第1台《樂來越好聽》節目單元「好聽音樂劇」中，飾演母女。劇中飾演擔憂女兒孫淑媚受苦的她，先刻意阻撓女兒的戀情，最後才吐露心聲，表明是不願看對方步上與自己相同的坎坷命運，而苗可麗隨劇情轉折說哭就哭的一秒掉淚功力，令人驚嘆。

透露自己都是靠人生經驗來投入劇情，對於金鐘獎等級的演技，以及在《台灣霹靂火》中的高難度罵人橋段，苗可麗謙虛回應:「雖然說是演戲，但我都是來真的。」而苗可麗除了戲演得好，唱功也不錯，早在15歲入行時，她就發過唱片，演唱過電影《桃太郎3鳳凰王子》的主題曲，對歌唱一點都不陌生。

舞台上演活疼惜孩子的媽媽，下戲後也同樣有著為人母親的身分；苗可麗聊起女兒忍不情緒潰堤，含淚透露對孩子的不捨，「我從她出生滿月後，就上來台北打拚，所以我陪伴她的時間很短，基本上她到今年18歲，我在她身邊的時間，可能沒有一年。」因為事業和家庭難以兩全，苗可麗坦言在女兒的成長過程中，自己參與的比例真的太少了，幸好女兒非常貼心懂事，能體諒她為了工作無法經常在身邊，讓苗可麗十分欣慰。

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(中時電子報)