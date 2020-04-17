曾榮獲奧斯卡提名，執導過《異星入境》、《銀翼殺手2049》的導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）新片《沙丘》，此次大銀幕翻拍同樣是改編自法蘭克赫伯特的著名同名小說。在此疫情全球肆虐的非常時期，導演丹尼維勒納夫特別說明:「這部電影是由來自世界各地的人們共同製作，在我看來這些人都像家人一樣重要，我非常榮幸可以跟觀眾呈現他們辛勤的成果。並期待著在大銀幕上一起欣賞這部作品，屆時將是我們再次相聚的美好時刻。祝大家健康平安。」台灣觀眾熟悉的張震，也在此片飾演惠靈頓岳醫生一角，而他和導演因共同獲邀擔任了第71屆坎城國際電影節評委結緣，有了這次的合作。

此片導演丹尼維勒納夫曾獲得奧斯卡提名。（圖／華納兄弟提供）

《沙丘》講述一個神祕又性格強烈的英雄之心路歷程，本片講述保羅亞崔迪的故事，他是一個聰明又富有天賦的年輕人，肩負超越自己理解的偉大天命，且必須遠行至宇宙中最危險的行星，以確保他家人及族人未來的延續。敵對勢力為搶奪唯有此行星才出產的珍貴資源大打出手，而這也是人類最珍視的資源，一種能解鎖人類偉大潛能的物質，唯有能戰勝自己恐懼的人才能存活。

「甜茶」堤摩西柴勒梅德（左）也在此片演出。（圖／華納兄弟提供）

本片主要演員包括曾被奧斯卡提名的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、曾被奧斯卡提名的喬許布洛林（Josh Brolin）、張震、傑森摩莫亞（Jason Momoa）等。維勒納夫執導的《沙丘》，劇本是由他本人，以及喬斯派茨和艾瑞克羅斯共同撰寫。電影預計於2020年耶誕上映。

《沙丘》劇照。（圖／華納兄弟提供）

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(中時電子報)