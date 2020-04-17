丁噹今（17）日迎來38歲生日，以往生日幾乎都在工作中度過，今年丁噹難得和媽媽在家慶生，還有萬名粉絲雲端同慶，她開心地說：「透過網路和歌迷一起過生日，一點都不孤單。」除了和歌迷視訊連線尬聊，還收到師弟妹們、工作人員送的生日禮物。而丁噹生日願望，除了脫單，更希望大家身體健康，「願每個人平平安安、健健康康」。

丁噹收到蕭秉治送的肉串耳環生日禮，希望她能鮮肉成串脫單成功。（圖／相信音樂提供）

丁噹和媽媽的生日只差2天，今年難得一起在家切蛋糕歡喜慶生，她從下午就開始著手布置，等待晚上直播和歌迷隔空開趴。師弟妹呂思緯、蕭秉治、白安和工作人員也早已在網路上精心挑選禮物送到她家，從剝玉米器、雞腿頭套、肉串耳環、驚嚇箱、彩虹貝殼燈、肌肉男友抱枕等一應俱全；白安知道丁噹喜歡下廚，送剝玉米器祝她，「美麗、活力、粒粒飽滿大能量」，讓丁噹直呼太實用了。

而古靈精怪的呂思緯則是送上雞腿頭套，祝福丁噹「機不可失」、蕭秉治也不遑多讓，送上別具意義的肉串耳環，希望單身的師姐快點脫單，「各式鮮肉多到成串，可以盡情享用美味肉串」。丁噹除了不定期地與歌迷直播分享生活日記，和歌迷互動，日前錄製浙江衛視的《天賜的聲音》也將在18日播出。

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(中時電子報)