誰是台灣「最美女高生中」？高中生社群平台日前舉辦「惹不起高校少女」票選」活動，結果IG擁有5.5萬粉絲追蹤、就讀景美女子的甜美系少女許悅，經過15天票選，從200多人中脫穎而出，以7001票登上后座。

在網路上已小有名氣的許悅，憑藉甜美可愛的外型與5.5萬粉絲人氣，從投票活動開始就遙遙領先，連續15天票選活動都位居第1，最後以一路領先姿態拿下第1名。

北一莉婕獲得第2。（圖／取自Meteor）

第2名為北一女中的莉婕，拿下5758票，她是米特資深用戶，登入401天、發表文章超過215則，不管是廢文、心情、賣照，都有她的足跡， 賽前曾發文說怕參加選拔會被電，最後還是展現自信報名，且獲得第2名。

淡江高中黃逸蓁獲第3。（圖／取自Meteor）

第3名是淡江高中黃逸蓁，獲得4160票，曾上過FUN TV《漂亮小姐姐》專訪，是一位美到看起來不像是三次元的女生，就讀美術班的她，從小就有繪畫天份，高一時曾拿過新北市油畫比賽第3名。

與許悅並稱「景美雙姝」的台荷混血林函均，酷似中國影星迪麗熱巴，IG人氣高，但意外未入選前3名。（圖／擷取自Meteor）

與許悅並稱「景美雙姝」、台荷混血的林函均，酷似中國影星迪麗熱巴，IG粉絲追蹤多達5.4萬，卻意外未入選前3名，以3265票排名第4。

(中時電子報)