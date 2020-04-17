畢業典禮辦不辦？陳時中：遵守指引就不反對 14:272020/04/17 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要校方遵守集會指引就可以辦畢業典禮。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 畢業季即將到來，對於疫情期間畢業典禮能不能辦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要校方遵守集會指引就可以辦，若能將群聚的可能性減到最低，指揮中心就不反對。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #畢業典禮 #反對 #指引 #遵守 也許您會感興趣 推薦閱讀 不戴口罩禁入銀行？ 顧立雄：今會決議 11:192020/04/13 財經 防疫升級 顧立雄：若CDC指引 民眾進銀行要戴口罩了 13:242020/04/13 財經 通霄鎮伏流水農塘工程說明會反對議員揚言抗爭到底 16:312020/04/13 生活 通霄溪伏流水說明會 不歡而散 00:512020/04/14 地方新聞 九二共識去留要問大陸 04:102020/04/15 時論廣場 新北將演練「封城管制」 陳時中：不反對 15:132020/04/15 生活 川普拚5月1日復工 佛奇唱反調 04:102020/04/16 國際大事 美疑陸在疆核試 北京轟捕風捉影 04:092020/04/17 焦點新聞 文在寅大勝 韓超級執政黨誕生 04:092020/04/17 全球財經 韓陣營籲罷韓 遵守正當程序 04:102020/04/17 地方新聞 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 連兩天零確診！國內仍維持395例 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 華航改名陳柏惟脫口4個字...網驚：他遲早被民進黨切割 - 時事 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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