韓國瑜陣營認為罷韓連署偷跑，聲請停止執行，遭台北高等行政法院駁回。韓陣營律師葉慶元表示，北高行裁定理由不符慣例，讓他感到困惑，將盡速提起抗告，希望最高行政法院撥亂反正。

葉慶元表示，他對於北高行裁定感到非常困惑，依行政法院慣例，並不需要等到訴願機關拒絕，也不需要等待一定時間之後，才可聲請停止執行。

葉慶元指出，裁定理由稱「訴願迄今僅一週，難認訴願機關無故延遲」，但實際上已過了10天，且北高行昨開庭時，中選會明明已有會議紀錄，卻說溜嘴稱訴願案件仍在中選會自我審查，有技術性拖延的疑慮。

此外，裁定理由指本案沒有急迫性，但中選會今天下午會對第二階段連署做出判斷，決議罷免活動將於20天至60天內舉行，最快5月即可能舉行罷免投票，客觀上非常具有急迫性，法院說法令人費解。

葉慶元說，雖然還沒收到法院裁定書，但會開始撰擬抗告狀，希望最高行政法院能撥亂反正，糾正北高行的錯誤見解。

(中時 )