蘋果公司4月15日於官網推出暌違4年的「平價版iPhone」：第2代iPhone SE，親民價格吸引關注。富邦媒(8454)旗下通路momo購物網全力搶攻換機潮，將於今(17)日晚上8點同步全球開放預購第2代iPhone SE，並獨家附贈限量周邊配件。且購機搭配台灣大門號手機0元起，最省荷包，再搭指定信用卡，最高回饋達17,700元。

momo分享過往經驗，蘋果每逢新機發表定能掀起搶購熱潮，2019年iPhone 11系列開賣首日短短一小時momo即湧進較平日5倍人流。第2代iPhone SE提供64GB、128GB及256GB三種容量規格，定價依序為14,500元、16,500元、20,000元。搭載堪稱歷代iPhone最出色的單相機系統、A13仿生晶片等，加上「經典Home鍵回歸」之下，忠實果粉換機潮蠢蠢欲動。

為讓果粉揮別排隊購新機的辛勞，momo整合集團與支付夥伴資源。凡於4月24日前預購第 2 代 iPhone SE，指定刷花旗銀行、匯豐銀行信用卡，單筆分期滿15,000(含)以上登記享1,200回饋；刷momo卡5%回饋無上限。加辦台灣大哥大門號(月租費1,399元；30個月)最高回饋momo幣16,500元，加總最高回饋17,700元，相當於預購第 2 代 iPhone SE價格0元起。

此外隨著新iPhone SE上是，包含犀牛盾、UAG、moshi、Richmond&Finch、Switcheasy、apbs等品牌商品，周邊配件同步優惠85折起。

(中時電子報)