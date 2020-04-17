曲艾玲近日為「真善美社會福利基金會」擔任愛心代言人，原規劃要實際探訪憨兒，卻因新冠肺炎疫情受阻無奈取消行程。她說：「現在非常時期，所以要保護自己也保護他人。」儘管無法近距離的陪伴相處，曲艾玲仍希望能透過活動為憨兒傳遞溫暖，「在大環境艱難時期，也能用線上一點點心意，讓憨兒感受到大眾對他們的滿滿關愛。

曲艾玲盛讚憨兒手巧，把康乃馨手作花束做的相當精緻，她說：「其實很感動，這些花和盆栽都是憨兒花費許多心思手作的。」平時她會帶一雙兒女到憨兒烘焙坊，除表達一點心意購買麵包外，也會順勢告訴兒女：「這些都是哥哥姊姊很用心做出來的麵包、餅乾喔！」兒子看見後驚嘆：「他們好厲害，以後我也想學做麵包！」曲艾玲表示，儘管憨兒沒那麼伶俐，但他們用心做每一個麵包、手作花，都是花費相當大的心力完成的，她說：「憨兒對每件事的用心和耐心，都是我們值得好好學習的榜樣。」

因疫情影響，曲艾玲現在下工後會趕回家煮晚餐。（圖／翻攝自曲艾玲臉書）

一年一度的母親節即將到來，曲艾玲表示礙於新冠疫情，會減少外出用餐，簡單家聚就很滿足了。近日結束工作後，她總趕回家親作晚餐，孩子們見她手忙腳亂，兒子會走到她身邊說：「謝謝媽媽煮飯給我們吃，妳辛苦了。」曲艾玲直言身在台灣很幸福，她的母親與哥哥長居美國，平時會透過LINE關心近況，她說：「他們最近都關在家，為了安全除了採買食材，基本上不會踏出家門。」遠在加州的醫師朋友相當認同台灣的防疫措施。

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(中時電子報)