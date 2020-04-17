宇宙人〈禁止觸摸〉MV日前推出，歌曲以不同角度來表達「思念」，對抗本世紀最孤寂的病症「3C幽閉恐懼症」，靈感來自主唱小玉在家裡創作時突發奇想，透過與各式不同材質的接觸，激發對心中懷念對象的連結，藉由物件留下的專屬記憶，產生了許多奇妙曖昧的感覺與想像，也許是對方的身影，或者是氣息。也藉此思考因科技的進步，人和人的距離看似縮短，實則越來越遠，甚至已不再觸摸彼此的溫度。

〈禁止觸摸〉MV中，宇宙人擠在狹小的箱內，而這個小箱子，正是象徵人人手中那3C螢幕的小小空間，我們思念的人們受困其中，那可能是我們手機電腦中的一張照片、一段簡訊、一份回憶，他們同樣想念著你，卻因為隔著這道冰冷的玻璃屏障而難以逃脫。導演透過影像，試圖喚醒這段日子，那種想要與想念的人事物觸碰，卻難以觸碰的心情。在疫情肆虐的如今，〈禁止觸摸〉MV正好描述出人們的生活和心聲。

而近來因疫情影響，宇宙人也盡量和旁人保持社交距離，小玉和阿奎也玩起「5種禁止觸摸的方法」，示範如何在日常生活中不和旁人有所接觸，比如握手、擁抱等，發揮無限創意。疫情尚未解除，宇宙人呼籲歌迷們少外出、勤洗手、戴口罩，他們也持續練團、創作新歌。

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(中時電子報)