新冠肺炎疫情帶動今年機車買氣逐月增加，機車業者本月推優惠助攻銷售續旺，三陽(2206)推出36期分期真正零利率專案，中華車(2204)搭母親節順風車，也祭出購買電動自行車、電動機車之優惠。

新冠肺炎疫情令部分民眾轉向機車做為代步工具，光陽、三陽加上七期燃油機車有政策補助之誘因，電動機車也在各地方政府宣布補助後激勵買氣，3月機車銷量達今年最高的7.45萬輛，年增4.6%、月增13%。第一季機車總領牌數達18.66萬輛，僅年減0.5%，幾乎追平去年同期。龍頭光陽3月維持32.4%的高市占率；三陽SYM品牌除七期油車熱賣，旗艦重機DRG囊括逾半150cc等級機車的銷售，品牌市占率連三月穩居第二。

三陽趁勝出擊，推出36期零利率，分期絕對不加價之優惠方案。

過往民眾採分期付款買機車時，通常需要支付利息，或有些廠牌會提出現金購買方案與分期優惠方案二擇一。三陽提出：「SYM七期抗疫專案-真正36期零利率 分期不加價，再享汰舊加碼補助」方案，真正36期零利率、零頭款、零手續費，並配合政府政策，汰舊換新三陽再加碼2,000元，等於汰舊購買七期ABS車款最高補助可達15,300元。

中華車旗下綠能兩輪品牌eMOVING推出「母親節專案」，即日起至5月31日止，購買電動自行車eMOVING Shine與Bobe，可搭配電池月租299元，以嘉義市及雲林市汰舊換新補助為例，汰舊換新空車價只要18,800元，可再享15期分期0利率優惠。

中華汽車表示，防疫當前，買一台兼具免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅的五免特性電動自行車，一定深受媽咪喜愛。若對於騎乘速度有一定的需求，也可選擇最新推出的電動機車eMOVING iE125，即日起至4月底止，購買iE125系列任一車款，首年基礎型月租費199元(原價399元)，再享3,000元購車金及12期刷卡0利率。

(時報資訊)