美河市爆出北市用機關用地徵收土地卻蓋豪宅，議員林亮君17日揭露，台北流行音樂中心用地竟是「公園用地」名義取得，她痛批市府掛羊頭賣狗肉，不符合公平正義。市長柯文哲對此回應，將再檢討一遍。北市都發局長黃景茂指出，公園用地包括多目標使用，所以符合法規。

過去美河市爆發弊案，就是因為遭外界質疑市府以機關用地向民眾徵收土地，結果卻是蓋豪宅，林亮君今在柯施政報告時揭露，北流用地是以公園名義取得土地，當時市府用重畫名義向地主徵收，市府沒有付錢，如今市府竟在公園上興建北流。

林亮君指出，高雄音樂中心土地使用分區是特定文化休閒區，北市已發生過美河市弊案，怎麼同樣的事情又一再發生，北流和蓋豪宅一樣，未來都會有營業收益，美河市和北流有異曲同工之妙，都用其他名義掛羊頭賣狗肉，市民在沒有信賴保護原則下，原本以為被徵收的土地未來會是公園綠地，卻變成北流，不符合公平正義。

對此，柯文哲回應，他上任後已經在興建，所以不知道，但政府不會犯法，將再檢討一遍。黃景茂進一步說明，公園用地用途包括多目標使用，北流用地取得符合法規。

(中時 )