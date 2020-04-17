群園助學金多年來協助超過2600名學子，頒發超過4000萬元，長期關懷經濟資源不足的學子。（盧金足攝）

群園關懷協會每年頒發兩次群園助學金，因應疫情不中斷，持續頒發助學金群園，本次大專組及高中職組共計通過176名學生，頒發250萬助學金；獲獎助金學生中，有小女生立志成為白衣天使、男大生因家變扛起家計，群園強 調，將溫暖堅定陪伴著學子們走過求學之路。

群園助學金多年來協助超過2600名學子，頒發超過4000萬元，長期關懷經濟資源不足的學子，包括單親家庭、隔代教養，失依家庭或本身突遭變故的學子等，為保護學子健康、避免群聚感染，決定取消頒獎典禮，改以寄送方式頒發助學金。

中華民國群園關懷協會理事長林淑燕表示，群園助學金是創辦人呂崇民秉承名譽理事長呂國震、呂張秀琴伉儷「讓孩子安心就學」理念設置，今年因疫情，無法親自給予獲獎學子鼓勵，但孩子助學金不能等待，讓學子求學之路不會因疫情而受到影響。

獲獎助金的小妤，在國小六年級時，母親就罹患乳癌，從小陪伴媽媽與家人一起度過手術、化療及復健之路，看到醫護人員心中無限感恩，去年遭受喪母之痛，她立志要成為一名護理人員，目前正在護理學校就讀，「希望未來能運用所學照顧其他人，像照顧媽媽的護理人員一樣。」

身為家中唯一男孩子的小毅，兩年多前父親因病過世，讓他在20歲那年選擇休學，獨自一人前往大陸處理父親經營的工廠，延續爸爸秉持誠信的理念，一年半時間將父親經營的工廠從大虧損，還款到剩下一半的債務，年僅20歲的小毅日以繼夜的努力，常因處理公事而累到流鼻血，讓眾人疼惜。

去年因為大環境不景氣，他與家人商量結束這間工廠的營運，回到台灣繼續學業。小毅說，短短一年半的時間學到了很多人生中會面對的問題與挫折，這些換來的社會經驗，是成長的養分。

群園關懷協會長期關懷經濟資源不足的學子，為學子求學路助一臂之力，每個孩子在挫折中成長、感恩中學會謙卑，雖然疫情會影響大家的生活造成一定的不便，群園，群園希望受助學子及家長們保重身體健康，持續地努力朝夢想前進，接棒群園關懷社會的理念，未來進一步回饋社會！

(中時 )