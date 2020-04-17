今晚另一個有趣的CPBL遊戲，感謝跟隨台灣朋友 — Dan Clark (丹·克拉克) (@DanClarkSports) April 16, 2020

中華職棒領先全球開打，台灣球迷熟悉的中職瞬間成為國內外球迷焦點，尤其美國記者相當關注，《ESPN》資深主播奧伯曼（Keith Olbermann）為了看中職，近40年來第一次開心早起看球；《TBL Daily》記者克拉克（Dan Clark）因為不斷分享中職資訊，吸引台灣球迷留言，他甚至直接將推特名稱加上自己的中文名字「丹·克拉克」，與台灣網友互動。

奧伯曼在推特上有近百萬追蹤者，他相當關注昨日樂天桃猿對決統一獅的比賽，他轉發賽事英文轉播的連結，還發推文表示，「我沒在誇張，自從我在1981年到1984年於CNN值班以來，沒有什麼能讓我開心地早起，現在我為了這個！#誰在乎他們是誰。」中職的比賽約在美國時間深夜接近凌晨時開打。

此外《TBL Daily》記者克拉克也相當關注中職，他常分享比賽資訊，也觀察到中職比賽時間都相當漫長的問題，「比賽有高水準、收看起來很有趣，但比賽的速度可能是個議題。」

克拉克近日不斷於推特上分享中職內容，尤其樂天桃猿的重炮打線讓他印象深刻，他分享樂天桃猿2戰就敲出30支安打、9發全壘打、得到24分，還分享強打者朱育賢拿到MVP的截圖寫下，「7成打擊率、5轟、9打點，過去有任何職業棒球聯盟的打者，在開季就像他一樣這麼火燙嗎？」

克拉克的推文吸引不少台灣球迷按讚、留言，他特地將推特名稱加上中文變成「Dan Clark (丹·克拉克)」，甚至用繁體中文發布推文說，「今晚另一個有趣的CPBL遊戲，感謝跟隨台灣朋友」，表達對台灣球迷的感謝。

(中時 )