員林公園內的粉紅風鈴木上周突爆發，吸引民眾駐足拍照。（吳建輝攝）

員林公園內的粉紅風鈴木，上周突然開花，微風吹徐讓草上也佈滿滿滿花朵，形成美麗的花毯。（吳建輝攝）

在公園散步的卓先生說，台灣防疫工作讓人相當安心，讓我們可以放心的在戶外活動，也希望大家一起努力，挺過這次疫情。（吳建輝攝）

彰化縣員林市員林公園內，種有一排粉紅風鈴木，上周突然開花，微風吹徐讓草上也佈滿滿滿花朵，吸引民眾駐足拍照，甚至在樹下野餐，員林市長游振雄說，當世界各國為了阻攔疫情擴散，祭出封城鎖國政策時，只有台灣，因為防疫工作完善且徹底，讓百姓能安心在戶外活動，呼吸新鮮又自由的空氣。

自疫情爆發後，台灣因距離大陸海岸僅有180公里，當時被各國評估為疫情最嚴重的國家之一，不過因為台灣防疫措施，短短3周就施行超過120條措施，受到世界各國讚許效仿，甚至表達有合作意願，反倒成為全球最安全國家前5名。

在公園散步的卓先生說，台灣防疫工作讓人相當安心，讓我們可以放心的在戶外活動，也希望大家一起努力，挺過這次疫情，林小姐則說，現在大家都不敢待在密閉室內，改往戶外公園等空氣流通地方活動，拜台灣防疫有成，讓大家可以安心在戶外活動。

IG美食部落客gracesays_matcha說，從網路得知員林公園有漂亮的風鈴木，特別找朋友過來，在附近買杯咖啡，享受片刻寧靜，放鬆身心，這裡真的很美，也希望台灣能夠平安度過這次疫情，盡早恢復正常生活。

(中時 )