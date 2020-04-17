永豐銀行與國立成功大學攜手育才，2020年再度頒發新學年度獎助學金予101位學生、總金額629萬元。永豐銀行總經理莊銘福17日表示，自2017年起，與成大合作未來智慧工場及人才培育等多項計畫，獎助學金部分，累計3年共1,849萬元，用以鼓勵學子的優異表現並持續專注學習；2019年則在校園內設立成大分行，提供視訊理財專員與VR虛擬實境線上服務、掌靜脈生物辨識等科技應用，共同以金融創新開拓未來美好生活想像。

永豐銀行指出，已連續3年提供獎助學金，扶助逾300位海內外學生，遍佈企管、化工、生醫、航太、物理、財會等領域，除獎勵成績優異者外，也協助弱勢家庭子弟得以專注學習。

永豐銀行表示，獲得獎助學金的學生，皆須透過書面、面試二階段審查，今年面試題目以六個構面為主軸，包含視野、規劃力、適應力、溝通力、連結力、價值觀與態度，目的在於了解學生對世界觀的見解、個人生涯規劃、企圖心與熱情、挫折容忍力與瞬時競爭之調適力、表達能力與學習態度、態度對社會國家帶來之影響等方面之能力，多重面向鼓勵學生培養正向人格特質，勇敢迎接未來挑戰。

永豐銀行指出，永豐以「Future Bank」概念建構具未來樣貌的成大分行，提供數位科技與人性化服務的創新場域。除領先業界的互動式VR取號與匯、利率查詢服務外，永豐銀行指出，成大分行全面推動數位開戶、視訊理專等，提供客戶營業時間內免預約、排隊等候，即可獲得專業理財諮詢，未來將持續發掘師生與鄰近商圈需求，整合電子商務金融服務與金融創意，經營在地生活圈以提供最有溫度的金融服務。

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