新冠肺炎在全球擴散，中央流行疫情指揮中心日前宣布，明日起歐美入境者若家中有慢性病、長者、幼童等，一律入住防疫旅館。中央流行疫情指揮中心表示，近期東南亞疫情升溫，將考慮對東南亞入境者採取相同措施。根據統計，每日自東南亞入境者約有100人。

疫情指揮中心日前宣布，自歐美地區入境民眾登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)、無專用房間(含專用衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館。若經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

指揮官陳時中表示，東南亞疫情蠢蠢欲動，加上有些地方不是很透明，為將檢疫做的更好，近期考慮針對東南亞入境者採取同樣的措施。副指揮官陳宗彥表示，根據統計，自東南亞入境台灣的人數，每日約有100人，歐美則是300、400人。

陳宗彥表示，目前國內防疫旅館房間數約有6000多，先前已要求北北桃一定要有5分之3。為避免家中老人、小孩遭到國外返台者傳染，指揮中心將在正式實施歐美入境入住防疫旅館的措施後，進一步討論東南亞相關措施實施的時間點。

(中時 )