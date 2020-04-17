酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 14:442020/04/17 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喝咖啡30分鐘就染疫，但酒店女公關的接觸者卻沒事？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有人接觸10來分鐘就中，有人接觸1、2小時就中獎，這不是有和沒有的問題，受很多因素影響，是可能性的問題，就像是感冒一樣，有人坐很近沒傳到，坐很遠的人卻傳到，與身體狀況、感受有關。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #酒店女公關 #接觸者 #沒事 #感染 #接觸 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒店女公關 接觸者掌握118人 04:102020/04/13 生活新聞 Google蘋果聯手追蹤新冠接觸者 英國國民保健署確認採用 11:532020/04/13 科技 酒店女公關疫調出爐 男客身分全掌握 14:262020/04/13 生活 女公關疫調完成 65人居家隔離 00:512020/04/14 生活新聞 台灣到底有沒有社區感染？ 04:102020/04/14 時論廣場 酒店女公關最新疫調出爐 已20人完成採檢 16:582020/04/14 生活 酒店女公關感染源仍不明 4名接觸者還在檢驗中 15:082020/04/15 生活 鬆一口氣！酒店女公關檢驗結果出爐 接觸者全陰性 20:412020/04/16 生活 日網友笑了！這家牛郎俱樂部海報瘋傳 00:172020/04/17 娛樂 酒店肉搏戰竟安全下庄？網友頓悟：原來喝咖啡、毒班機更危險 12:582020/04/17 生活 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 連兩天零確診！ 仍維持395例 - 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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