喝咖啡30分鐘就染疫，但酒店女公關的接觸者卻沒事？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有人接觸10來分鐘就中，有人接觸1、2小時就中獎，這不是有和沒有的問題，受很多因素影響，是可能性的問題，就像是感冒一樣，有人坐很近沒傳到，坐很遠的人卻傳到，與身體狀況、感受有關。

(中時電子報)