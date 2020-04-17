新冠肺炎疫情影響社會景氣甚鉅，台南市已有50家企業撐不住放起無薪假，影響1537名勞工，台南市勞工局3月底率先宣布「防疫安心上工計畫」，首波50人20日將上工，每月最高工時薪水達2萬7000元，為期3個月。
台灣防疫工作受國際稱讚，相對也犧牲經濟發展，台南市陸續有50家中小企業難撐虧損，宣布放起無薪假，影響1537名勞工權益，疫情若持續，恐將有更多企業關門。
有別於中央頒布「安心即時上工計畫」的月薪最多僅1萬2600元，台南市勞工局3月底率先宣布的「防疫安心上工計畫」，以每月最高176個工時計算，月薪可達2萬7808元。
台南市自備預算推動的「防疫安心上工計畫」，為短期3個月，200個名額，提供防疫失業民眾度過無薪假難關。
台南市勞工局表示，這項計畫首波先開放50位名額，報名時就來了800多人，篩選後20日先上工，不乏多益英文900分的優秀人才。
台南市長黃偉哲17日打電話給錄取民眾，告知好消息，希望這批200人為防疫工作帶來幫助，助全民度過疫情難關。
(中時 )
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