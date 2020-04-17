台南市長黃偉哲介紹中央與台南市各自宣布的防疫期間短期上工計畫。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情影響社會景氣甚鉅，台南市已有50家企業撐不住放起無薪假，影響1537名勞工，台南市勞工局3月底率先宣布「防疫安心上工計畫」，首波50人20日將上工，每月最高工時薪水達2萬7000元，為期3個月。

台灣防疫工作受國際稱讚，相對也犧牲經濟發展，台南市陸續有50家中小企業難撐虧損，宣布放起無薪假，影響1537名勞工權益，疫情若持續，恐將有更多企業關門。

有別於中央頒布「安心即時上工計畫」的月薪最多僅1萬2600元，台南市勞工局3月底率先宣布的「防疫安心上工計畫」，以每月最高176個工時計算，月薪可達2萬7808元。

台南市自備預算推動的「防疫安心上工計畫」，為短期3個月，200個名額，提供防疫失業民眾度過無薪假難關。

台南市勞工局表示，這項計畫首波先開放50位名額，報名時就來了800多人，篩選後20日先上工，不乏多益英文900分的優秀人才。

台南市長黃偉哲17日打電話給錄取民眾，告知好消息，希望這批200人為防疫工作帶來幫助，助全民度過疫情難關。

(中時 )