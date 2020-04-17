立委劉櫂豪決定參選民進黨台東縣黨部主委，由民進黨籍縣議員黃治維等人代為登記。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

立委劉櫂豪在黨公職及資深黨員期待及支持下，決定參選民進黨台東縣黨部主委，17日由黨籍縣議員黃治維、代表陳金溪代理劉櫂豪前往縣黨部登記參選，並聲明用2年的時間與所有黨員一起努力改造黨部，建立黨員的向心力與光榮感。

2020大選後，許多關心民進黨發展的人士，包括中生代黨公職、資深黨員、及社會各界，對於黨部在台東的發展停頓、運作不透明、參與社會活動缺乏等感到憂心，期待劉櫂豪能出馬扮演「桶箍」，團結一致為台東來打拼。

劉櫂豪指出，基於對民進黨的情感與使命，決定參選台東縣黨部主委，並聲明只當1屆，希望能結合各方力量，建立黨部公開透明的制度，公平運用黨部資源，杜絕黨部資源家族化、擴大鄉親參與公共事務，提供公平參與政治的舞台，同時期待更多年輕世代參與，健全黨務組織工作。

劉櫂豪強調，當1任主委，最重要的就是要增進民進黨員的光榮感，改革黨部，爭取台東鄉親認同，讓大家以身為黨員感到光榮，讓台東人看到更好的民進黨。

(中時 )