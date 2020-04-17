疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(本報系資料照)

泰國出現全球首例接觸遺體後染疫死亡的案例，對此中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，剛過世的人身上還是存在病毒的，之前也發現病人的床單、衣服等都會帶有病毒，若接觸病毒後觸摸到口鼻，也有可能傳播。病毒雖然幾天後會死亡，但是遺體不會放好幾天，確實是存在感染的可能。政府訂有標準作業流程，醫護人員接觸（包含法醫）都需依規定採取防護措施。

(中時電子報)