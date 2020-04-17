泰國現屍傳人首例 張上淳：接觸後碰口鼻恐傳播 14:472020/04/17 中時電子報 中時、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國現屍傳人首例，張上淳：接觸後碰到口鼻就有可能傳播。 (圖／中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(本報系資料照) 泰國出現全球首例接觸遺體後染疫死亡的案例，對此中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，剛過世的人身上還是存在病毒的，之前也發現病人的床單、衣服等都會帶有病毒，若接觸病毒後觸摸到口鼻，也有可能傳播。病毒雖然幾天後會死亡，但是遺體不會放好幾天，確實是存在感染的可能。政府訂有標準作業流程，醫護人員接觸（包含法醫）都需依規定採取防護措施。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #接觸 #病毒 #泰國 #張上淳 #口鼻 #屍傳人 也許您會感興趣 推薦閱讀 病毒變異出現超級變種？ 專家：最終靠疫苗解決 18:012020/04/13 兩岸 病毒源於武漢無證據！英病毒變種研究第一作者點出關鍵 16:152020/04/14 國際 全球第一！中興大學發現新冠新藥契機 11:552020/04/15 生活 中興大學與美合作 跨國開發抗冠狀病毒藥物 13:562020/04/15 生活 新研究顯示新冠疫情可能周期性在冬季爆發 21:222020/04/15 國際 興大攜美大學 開發新冠新藥 04:102020/04/16 產業．科技 抑制病毒藥物 興大找到新解方 04:102020/04/16 生活新聞 新冠病毒什麼顏色？陸專家的答案是… 20:012020/04/16 兩岸 美媒再爆病毒源自武漢實驗室 陸：毫無科學根據 21:452020/04/16 國際 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 14:442020/04/17 生活 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 連兩天零確診！ 仍維持395例 - 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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