儘管現階段新冠肺炎依舊籠罩美國、歐洲市場，但長線在5G趨勢下，帶動網路頻寬、雲端應用等需求持續看增，資料中心持續進行升級，網通交換器(Switch)大廠智邦(2345)今日盤中一度放量漲停，寫下掛牌以來歷史新高206.5元，終場收漲9.57%、報在206元。

智邦去年為了緩解美中貿易戰衝擊，擴大台灣生產的能量，整體產能已和大陸地區相當，故3月稼動率已經達8成，現階段更拉高到9成以上，只是因為新冠肺炎疫情在歐美多國蔓延，目前全球貨運多處處於停擺狀態，影響交貨進度，故智邦3月營收仍受產能、缺料及運輸影響。

就長線來看，全球5G啟動布建，帶動網路頻寬需求、雲端應用持續增長，智邦目前交換器出貨以100G產品為主力，法人預期，智邦今年100G相關產品營收占比有機會成長到50%以上，且將拉高毛利率。

另外，新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，遠端辦公、居家學習等使用比例急速攀升，也將衍生一股網通設備升級浪潮，智邦也可望受惠。

智邦3月、首季營收同步寫下歷年同期新高，3月合併營收為46.51億元，月增加36.9%，年增加6.68%，截至3月底止累計合併營收為117.24億元，較108年同期增加約5.44%；累計首季營收為117.24億元，年成長5.44%，也已經連七個季度守穩百億關卡。

智邦2019年全年營收554.01億元，年增29%，稅後純益49.5億元，年增68%，每股稅後淨利8.91元，創下歷史新高，董事會決議擬發放現金股利每股6.2元，股利派發率約70%。

(時報資訊)