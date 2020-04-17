世德(2066)2019年獲利小幅成長，主要因併購Max Mothes GmbH（MMG）調整費用及庫存所影響，而今年第1季全球各地受到疫情影響，營收也受到衝擊。不過，MMG去年調整後，產品利潤更佳，雖然目前歐洲疫情衝擊導致車廠停工，但德國宣布解禁後，德國兩大車廠賓士及福斯計畫逐步重啟歐洲產線，讓MMG營運狀況可望在第2季中旬後逐步回溫。

世德2019年營收24.32億元，創歷年新高，營業毛利6.37億元，毛利率26.21％，營業淨利1.06億元，淨利歸屬母公司業主1.64億元，年增率7.71％，每股盈餘4.51元。

去年營收創高，主要2018年取得MMG過半股權後，2019年整年度完整認列MMG營收。但整併過程中，停止原本利潤較差產品的接單，且人員也進行調整，使得2019年MMG全年虧損，進而影響世德0.16億元損失，不過，世德本業毛利率由上年度24.72％增加到26.21％，去年本業獲利年增6％。

MMG工廠位於德國，並於比利時、土耳其設有子公司，MMG生產的扣件等精密零件，主要供應汽車、風電、農業機械、新能源等相關產業，賓士、寶馬、福斯等德國汽車大廠，都是MMG的客戶，因此入主MMG，也正式切入歐洲汽車大廠供應鏈。

今年世德對母公司本身及MMG的表現不看淡，原本預期兩家公司營收都能夠呈現雙位數成長，不過，2月開始受到疫情影響，加上德國也停工，使得第1季營收5.51億元，年減15.8％，是否維持雙位數成長預期還要觀察下半年情況。

英國智庫《Deep Knowledge Group》近日在網站上公布「全球最安全國家」名單，德國排名第2，而德國總理梅克爾也宣布將自4月20日部分重啟當地經濟活動，包括賓士、福斯等車廠都計畫下周逐步重啟歐洲產線，也為世德稍來喜訊，預期MMG在今年5月就會正常供貨，營收將從谷底攀升。

MMG去年調整後，內部對於今年表現給予期待，原先估計今年7月達到單月損益兩平，全年力拚獲利。但因為疫情導致上半年受到影響，法人估計單月損平時間點將會延後，但若疫情過後購車需求加大，帶動車市邁入復甦，也不排除快速拉升產能利用率，帶動MMG營運提前轉佳。

(時報資訊)