天主教神父甘惠忠今天在美國紐約過世；副總統當選人賴清德表示，「願敬愛的甘神父安息，您是台灣的恩人，您的愛將長存。」

賴清德強調，甘神父從外國人到成為「正港台灣人」，「感謝您付出的一切，願一路好走」。

賴清德說，接到甘惠忠神父逝世的消息，心中萬分不捨，甘神父為台灣奉獻一生，

他說，甘神父生於紐約，1963年來到台灣後，便將一生奉獻台灣，投入特殊教育、創設德蘭啟智中心，以及設立伯利恆文教基金會等，為台灣服務逾半世紀。

賴清德指出，記得初次見到甘神父時，「他說他有三個心願，分別是填補幼兒園旁的大洞、興建早療融合教育中心，以及取得台灣身分證，那時我說會盡量完成神父的心願」。

賴清德說，幾年時光過去，大洞補上了、早療中心順利落成，神父也在國籍法修正後，於2017年，正式成為首位取得我國身分證的外籍人士，」當時他說這張身分證他等了54年，還說『他愛台灣，因為台灣人愛他』。」

(中時 )