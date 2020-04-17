面對新冠肺炎有亞洲、美國、歐洲株，是否造成疫苗研發上的困難？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析指出，自然病毒株變異較大，對疫苗的研發時，是否不同病毒株都具有抵抗力是比較大的挑戰，目前不同廠家和研究機構所研發的疫苗，對不同地區病毒是否都具有抵抗力，現階段還沒有答案，要經過驗證才能知道。

(中時 )