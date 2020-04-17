各國病毒株不同恐影響疫苗？ 張上淳這樣說 15:232020/04/17 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／擷自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對新冠肺炎有亞洲、美國、歐洲株，是否造成疫苗研發上的困難？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析指出，自然病毒株變異較大，對疫苗的研發時，是否不同病毒株都具有抵抗力是比較大的挑戰，目前不同廠家和研究機構所研發的疫苗，對不同地區病毒是否都具有抵抗力，現階段還沒有答案，要經過驗證才能知道。 (中時 ) #病毒株 #張上淳 #研發 #疫苗 #抵抗力 #新冠肺炎 #台灣 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球首例 陸新冠疫苗啟動二期臨床 04:102020/04/15 全球財經 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 全球戰疫擂台 兩岸互別苗頭 01:242020/04/15 兩岸要聞 陸3款疫苗進入臨床試驗階段 01:242020/04/15 兩岸要聞 工研院新冠肺炎研發「疫開罐」1小時精準快篩 11:202020/04/15 科技 醫護新冠肺炎獎勵津貼擴大 病房清潔工也能拿 13:382020/04/15 生活 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 生活熱門新聞 酒店女公關接觸者為何都沒事？陳時中給答案 - 生活 連兩天零確診！國內仍維持395例 - 生活 疫情下最安全國家排行曝光 台灣第七 冠軍是它 - 生活 華航改名陳柏惟脫口4個字...網驚：他遲早被民進黨切割 - 時事 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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