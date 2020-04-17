陳姓男子因積欠1萬8000元罰單遲遲未繳，房子被行政執行署宜蘭分署強制執行拍賣了135萬元，但此卻引發不符比例原則的執法爭議，行政執行署也在17日上午指示宜蘭分署將陳姓男子被拍賣的房屋不動產點交暫緩執行，以免發生不可回復的損失；對此，行政執行署宜蘭分署17日下午也做出回應，除了暫緩執行點交程序，同時也將依照行政執行法第9條規定依法審酌有無理由，依聲明異議程序處理。

(中時 )