欠罰款拍賣房屋爭議 執行署宜蘭分署同意暫緩執行 15:032020/04/17 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欠罰款拍賣房屋引發重大爭議，行政執行署宜蘭分署同意將暫緩點交。（胡健森攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓男子因積欠1萬8000元罰單遲遲未繳，房子被行政執行署宜蘭分署強制執行拍賣了135萬元，但此卻引發不符比例原則的執法爭議，行政執行署也在17日上午指示宜蘭分署將陳姓男子被拍賣的房屋不動產點交暫緩執行，以免發生不可回復的損失；對此，行政執行署宜蘭分署17日下午也做出回應，除了暫緩執行點交程序，同時也將依照行政執行法第9條規定依法審酌有無理由，依聲明異議程序處理。 (中時 ) #執行 #宜蘭 #行政 #行署 #拍賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《興櫃股》加速線上拍賣 帝圖Online Bid熱度不減 12:332020/04/13 財經 行政院16點記者會 陳時中說明快篩試劑 16:022020/04/13 政治 宜縣復興女籃奪冠 縣府盼選手留宜蘭 16:312020/04/13 生活 宜縣新冠實驗室 採檢４小時搞定 04:102020/04/14 地方新聞 罰單未繳祖厝遭法拍 前台大法律教授提疑點助貧工 17:062020/04/14 社會 桃園肉品市場落實防疫政策 確保市場交易安全 18:032020/04/14 財經 政院澄清未使用Zoom召開視訊會議 籲藍委勿以訛傳訛 17:442020/04/15 政治 居家檢疫男陳冊打網咖 父憂房產遭拍急匯款 15:032020/04/16 社會 粗工1.8萬罰單沒繳害祖厝被法拍賤賣 7旬老母今執行署下跪陳情 21:422020/04/16 社會 出現生路！欠1.8萬沒繳屋遭法拍 行政執行署：暫緩點交 13:442020/04/17 生活 社會熱門新聞 汐止夫妻散步遭攻擊 吸強力膠犯嫌：以為對方是仇家 - 社會 罷韓偷跑聲請停止敗陣 原因是法院未審高雄市民利益 - 社會 陸軍步兵269旅中尉排長大禮堂身亡 軍方：避免憾事再生 - 社會 三義火炎山驚傳登山客墜谷 搜救人員登山搜救 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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