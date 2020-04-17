台語歌手陳隨意近日受邀上《我愛冰冰Show》，重現經典人物「陽婆婆」，表讓本尊陽帆笑到不行，不自覺的一直跟著唱，連白冰冰也很驚豔，笑說：「隨意就可以把陽帆幹掉了。」陽帆也大方讚賞，「完全就是跟我一模一樣。」講評完陽帆被現場被拱著來一段，招牌的「嗯嗯啊啊」，還幽默的自虧臉青青，陳隨意一聽便開他玩笑，「是要扛去燒嗎！（台語）」

陳隨意為了這段模仿，練習了一個禮拜多，每天腦子一直轉要記住動作，壓力大到失眠，還因為〈陽婆婆〉這首歌找不到歌詞，他自己邊聽歌邊寫下來，也做足功課找了很多陽婆婆的影片來看，當他站上舞台，每個動作和神韻都讓同場藝人力讚與本尊很像，白冰冰一度被他的「笑」果逗到流眼淚，「節目用心，大家玩得很開心。」藝人展現敬業的一面，為了通告花心思準備，讓身為主持人的兩位演藝圈前輩看了很感動。

陳隨意超高還原度，讓白冰冰非常驚艷。（圖／中視提供）

陽帆被現場熱絡的氣氛感染，親自下場挑戰音準機，他選唱招牌歌〈揚帆〉，唱完之後白冰冰和蔡佳麟認為可以更好，甚至指點他唱法，陽帆一聽不忘幽默宣示，「我是這首歌的主唱耶。」接著他還對白冰冰下戰帖，白冰冰當然沒在怕，但公佈歌單時卻選唱兒歌〈只要我長大〉，出乎大家意料。更多精彩內容鎖定週六晚間8點中視《我愛冰冰Show》播出，中天娛樂台則於每週日晚間8點重播。

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(中時電子報)