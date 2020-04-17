由「NGT48」前成員北原里英主演的《猛鬼樂園》，獲得東京老字號遊樂園「豐島園」全力協助拍攝，故事敘述女大生早希（北原里英 飾），與高中好友們一起到遊樂園「豐島園」遊玩，為了驗證都市傳說，她們嘗試了「豐島園的詛咒」，沒想到奇怪現象卻接連發生，隨行的人一個一個消失不見。為了解開這個詛咒，剩下的人必須在豐島園內找到方法逃離，在驚悚逃脫的過程中，早希終於知道了詛咒誕生的祕密。

《猛鬼樂園》是北原里英自「NGT48」畢業後首部主演的電影作品，這也是她首度嘗試恐怖片，北原里英透露：「可能因為是從NGT48畢業後的首部主演電影，覺得壓力很大。而且還被那麼多共演的可愛女演員們包圍，這對我來說也滿有壓力的！」這次的故事舞臺設在遊樂園，北原里英表示：「在觀看恐怖片時會覺得很害怕，但拍攝時總覺得很愉快。特別的是，這次還在遊樂園非營業時間的晚上拍攝，能進到平常無法出入的場所，令人感到很雀躍！但鬼屋和鏡屋有點可怕……」在遊樂園拍攝令北原里英情緒高漲，她趁拍攝空檔玩了許多遊樂設施，樂在其中。《猛鬼樂園》5月29日在台上映。

《猛鬼樂園》故事敘述女大生早希與高中好友一起到遊樂園「豐島園」遊玩，沒想到怪事接連發生。（圖／車庫提供）

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(中時電子報)