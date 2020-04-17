由鬼才導演亞當藍道爾執導，奧斯卡影后海倫杭特（Helen Hunt）主演的年度懸疑驚悚電影《搞鬼》，在台上映後票房不畏疫情逆勢成長，不但勇奪首周票房冠軍，截至昨（16日）為止，全台更嚇出300萬的票房佳績。電影中環環相扣的劇情引爆口碑好評，故事更結合了歐美年輕世代曾紅極一時的「跳屋」題材，獲影迷盛讚：「宛如《寄生上流》復仇版！」更有觀眾被片中緊張壓迫的氛圍嚇到整個人蜷縮在戲院的椅子上，網友表示：「《搞鬼》勾起當初看《佈局》揭曉真相時，全身起雞皮疙瘩的感覺！好久沒看得這。麼。爽！」、「2020年最好看的驚悚片，必須推爆！」、「翻轉劇情太神啦。」

電影講述葛雷刑警（強坦尼飾）在發現妻子潔姬（海倫杭特飾）出軌後，夫妻關係降到冰點。葛雷奉命追查一宗離奇的男童失蹤案，案發現場遺留下紅色的小刀，猶如15年前震驚一時的連環兒童綁架案，讓撲朔迷離的案情陷入膠著。

《搞鬼》劇情神翻轉獲讚宛如《寄生上流》復仇版。（圖／甲上提供）

同時，潔姬家中靈異事件頻傳，不但屋頂的腳步聲頻傳、所有刀叉不翼而飛、電視突然自動開關機、牆上合照無端消失、到最後房門甚至會自己關上及反鎖，起初，潔姬以為是青春期兒子康納（猶大路伊斯飾）的惡作劇，但越來越多無法解釋的現象讓她恐慌。令人毛骨悚然的現象和未知的謎團籠罩著這一家人，但有時候真相往往不像眼前看到的那麼簡單。

更多 CTWANT 報導

驚悚電影《搞鬼》引爆全台好評口碑。（圖／甲上提供）

(中時電子報)